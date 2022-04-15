Очевидцы сообщили о пожаре в Некрасовке. Черный дым виден из нескольких районов.

В МЧС уточнили, что на улице Вертолетчиков загорелся мусор на территории строящегося здания. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.