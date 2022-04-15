Минздрав сообщил о переводе в Москву пострадавшего при обстреле в Брянской области ребенка

Пострадавшего при обстреле в Брянской области ребенка перевели на лечение в Москву, заявил Минздрав.

Приложение Альфа-Банка исчезло из App Store. Об этом рассказали в банке.

80 вакансий открыли на фармацевтических предприятиях "Технополиса "Москва". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

