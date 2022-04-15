Пострадавший в Брянской области мальчик перевезен в Москву

Мальчика, который был ранен при обстреле в Брянской области, привезли на лечение в Москву. Ребенок 2020 года рождения получил проникающее ранение в голову после атаки со стороны Украины.

Сейчас его лечат в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

14 апреля два вертолета ВСУ с тяжелым наступательным вооружением вторглись в воздушное пространство России и обстреляли жилой сектор в районном центре Климово Брянской области. В результате ранения различной степени тяжести получили семь человек. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

