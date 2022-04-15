Пострадавший при обстреле в Брянской области ребенок переведен на лечение в Москву

Ребенок 2020 года рождения, получивший ранение в результате авиаудара ВСУ в Брянской области, переведен на лечение в Москву, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Ребенок был доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ.

14 апреля два вертолета ВСУ с тяжелым наступательным вооружением вторглись в воздушное пространство России и обстреляли жилой сектор в районном центре Климово Брянской области. В результате ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.