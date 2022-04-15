Режим ЧС ввели в обстрелянном ВСУ районе Брянской области

Восемь человек пострадали в Брянской области после обстрела со стороны позиций украинских военных. Разрушено около сотни зданий. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным Следственного комитета, было зафиксировано не менее шести авиаударов по приграничному поселку Климово. Огонь вели два боевых вертолета с тяжелым вооружением, которые незаконно пересекли российскую границу. Несколькими часами ранее в той же Брянской области из минометов был обстрелян пограничный пункт.

Из-за опасности новых украинских атак все школы Брянска с 15 апреля находятся на дистанционном обучении. В администрации региона заявили, что вернуться в классы школьникам разрешат только тогда, когда режим ЧС будет отменен.

Неспокойно было и под Белгородом. Губернатор области рассказал об обстреле села Журавлевка. Разрушено несколько домов, но обошлось без пострадавших. В селе к моменту атаки было объявлено чрезвычайное положение и людей вывезли в соседние населенные пункты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.