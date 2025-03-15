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15 марта, 07:45

Происшествия

Новости регионов: в Барнауле загорелась крыша административного здания

Новости регионов: в Барнауле загорелась крыша административного здания

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Алтайские спасатели тушат крупный пожар. В Барнауле горит крыша административного здания. Огонь охватил также утеплитель. На месте работают больше 30 сотрудников МЧС, задействованы 7 автоцистерн. На данный момент пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Из огня удалось эвакуировать легковые машины и газовые баллоны. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

В Новгородской области на трассе М-10 столкнулись 11 машин. Как сообщила Госавтоинспекция региона, аварии произошли с участием пяти фур, трех "ГАЗелей" и трех легковых автомобилей. Пострадали три человека. По предварительным данным, столкновение произошло в связи с ухудшением погодных условий. В области дул шквалистый ветер и шёл дождь с мокрым снегом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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