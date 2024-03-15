Женщина подожгла кабину для голосования на юго-востоке Москвы

Уголовное дело завели в Москве по факту происшествия на избирательном участке. Женщина пришла в участковую избирательную комиссию на юго-востоке города и подожгла кабину для голосования. Подозреваемую задержали и отвезли в участок.

В прокуратуре напомнили об ответственности за нарушение избирательного законодательства. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что избиркомы предупреждены о необходимости быть готовыми к разным инцидентам.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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