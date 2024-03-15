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15 марта, 08:30

Происшествия

Новости мира: израильские военные нанесли удар по сектору Газа

Новости мира: израильские военные нанесли удар по сектору Газа

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Жертвами удара, нанесенного израильской армией, в секторе Газа стал по меньшей мере 21 человек. Еще 150 получили тяжелые ранения. В момент инцидента палестинцы стояли в очереди за гуманитарной помощью недалеко от одной из кольцевых развязок.

Кроме того, в Индонезии продолжается наводнение. Штормовые ливни затопили Джакарту и города-миллионники на острове Ява. Разбушевавшаяся стихия уже унесла жизни 26 человек. Ежедневно в стране выпадают десятки миллиметров осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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