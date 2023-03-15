Взрывные устройства обнаружили у нефтепровода "Дружба" в Брянской области

В Брянской области обнаружили взрывные устройства у нефтепровода "Дружба". По словам представителя компании "Транснефть" Игоря Демина, они могли быть сброшены на нефтеперекачивающую станцию с дрона.

Взрывные устройства находились в разрушенных пластиковых корпусах с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. При этом станция не пострадала. В данный момент ведутся следственные действия.

Известно, что станция перестала прокачивать нефть еще в 2022 году, ее резервуары пусты. Однако взрывчатка могла навредить людям, которые там работают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.