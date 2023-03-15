Как минимум пять человек погибли из-за наводнений в Турции, вызванных проливными дождями. Сложнее всего в провинции Шанлыурфа. На кадрах, снятых очевидцами, видны последствия разгула стихии.

Как сообщили СМИ, затоплены сельскохозяйственные поля, жилые дома и социальные объекты, в том числе больница. Местные власти заявили о приостановке занятий в школах. При этом погода в провинции пока не налаживается, дожди, по прогнозам синоптиков, продолжатся 16 марта.

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