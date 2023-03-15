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Происшествия

Полиция изъяла 150 кг веществ у организаторов сети псевдоаптек в столичном регионе

Полиция изъяла 150 кг веществ у организаторов сети псевдоаптек в столичном регионе

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Правоохранители нашли у организаторов псевдоаптек в Москве и Московской области 150 килограммов сильнодействующих веществ. Подозреваемых задержали, им предъявили обвинения. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие раскрыло преступную схему, которая действовала почти год. Препараты продавали без заводской упаковки, чтобы запутать следы. Всего полицейские обнаружили порядка 13 тысяч флаконов, 50 тысяч таблеток и капсул.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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