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Общество

Новости часа: СК начал проверку дела инвалида, не попавшего на борт "Победы"

Новости часа: СК начал проверку дела инвалида, не попавшего на борт "Победы"

Бастрыкин лично займется делом инвалида-колясочника, которого не пустили на борт "Победы"

Паводок в Казахстане привел к эвакуации 150 человек

Новая техногенная авария произошла в американском штате Индиана

Эвакуированные жители рассказали о положении в Артемовске

Российские средства ПВО сбили три ракеты над Белгородом в ночь на 15 марта

Новости мира: оползень произошел в Бразилии

В Пентагоне подтвердили, что перехваченный над Черным морем БПЛА выполнял разведку

Новости часа: владелец взорванного в Мелитополе автомобиля погиб

"Рейд 112": в аварию на Каширском шоссе попали Audi и Hyundai

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следственный комитет начал проверку после сообщений о нарушении прав инвалида-колясочника в Шереметьево. Об этом заявили в ведомстве.

Россияне, которые ищут работу, смогут пройти обучение и устроиться на предприятия ОПК. Об этом рассказали в кабмине.

Днем 15 марта в Москве может потеплеть до плюс девяти градусов. Об этом сообщили синоптики.

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