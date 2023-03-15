Новости часа: СК начал проверку дела инвалида, не попавшего на борт "Победы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следственный комитет начал проверку после сообщений о нарушении прав инвалида-колясочника в Шереметьево. Об этом заявили в ведомстве.

Россияне, которые ищут работу, смогут пройти обучение и устроиться на предприятия ОПК. Об этом рассказали в кабмине.

Днем 15 марта в Москве может потеплеть до плюс девяти градусов. Об этом сообщили синоптики.