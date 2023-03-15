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Происшествия

Бастрыкин лично займется делом инвалида-колясочника, которого не пустили на борт "Победы"

Бастрыкин лично займется делом инвалида-колясочника, которого не пустили на борт "Победы"

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку о нарушении прав пассажира "Победы". В аэропорту Шереметьево на рейс до Челябинска не смог попасть инвалид-колясочник.

Сотрудники авиакомпании не пустили пассажира на борт как раз из-за коляски, на которой установлен аккумулятор. В компании сказали, что такое устройство в салон провозить недопустимо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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