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Происшествия

Российские средства ПВО сбили три ракеты над Белгородом в ночь на 15 марта

Российские средства ПВО сбили три ракеты над Белгородом в ночь на 15 марта

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Российские средства ПВО сбили три ракеты над Белгородом и Белгородским районом в ночь на среду, 15 марта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, в результате инцидента пострадавших нет.

По уточненным данным, в Белгороде обломками снарядов повреждены девять частных домов и четыре квартиры в многоэтажных домах – у них выбиты или треснули оконные стекла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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