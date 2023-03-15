Российские средства ПВО сбили три ракеты над Белгородом в ночь на 15 марта

Российские средства ПВО сбили три ракеты над Белгородом и Белгородским районом в ночь на среду, 15 марта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, в результате инцидента пострадавших нет.

По уточненным данным, в Белгороде обломками снарядов повреждены девять частных домов и четыре квартиры в многоэтажных домах – у них выбиты или треснули оконные стекла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.