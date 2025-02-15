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15 февраля, 19:15

Общество

Новости регионов: под Калининградом в ДТП столкнулись 26 машин

Новости регионов: под Калининградом в ДТП столкнулись 26 машин

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На трассе под Калининградом произошло сразу шесть аварий, в результате которых столкнулись 26 машин. Среди них есть пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали семь человек, включая одного ребенка.

Новый волонтерский штаб вместо сгоревшего откроют под Анапой. Пожар вспыхнул накануне, вначале загорелись помещения ресторана и пансионата. Затем огонь перекинулся на строение, где хранилась часть вещей добровольцев. Пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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