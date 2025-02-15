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15 февраля, 13:45

Происшествия

Новости мира: Калифорнию накрыли мощные ливни после разрушительных пожаров

Новости мира: Калифорнию накрыли мощные ливни после разрушительных пожаров

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В Калифорнии после масштабных пожаров начались мощные ливни. Дороги завалило камнями и грязью, повреждены десятки зданий, автомобили уносит в море. В нескольких районах объявлена эвакуация. В январе в Лос-Анджелесе огонь уничтожил более 16 тысяч домов, а общий ущерб составил более 250 миллиардов долларов.

В Перу обрушился мост в момент, когда по нему проезжали пассажирский автобус и фургон. Транспортные средства упали в реку и были унесены течением. Погибли два человека, еще 38 пострадали. Причины происшествия выясняются, продолжаются спасательные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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