В Москве суд решит вопрос о мере пресечения для обвиняемого в отравлении ртутью

Зюзинский суд сегодня может избрать меру пресечения мужчине, который пытался отравить сослуживца. По версии следствия, он добавил ртуть из градусников в выпечку и угостил ею коллегу, действуя на почве ревности.

Как сообщили в прокуратуре, после отравления пострадавшего доставили в больницу. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый также симулировал симптомы и был госпитализирован.

Эксперты отмечают, что обвинение может квалифицировать дело по статье о покушении на убийство, наказание по которой составляет от 6 до 15 лет лишения свободы.

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