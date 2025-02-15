В Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения

В Республике Алтай введен режим повышенной готовности после землетрясения магнитудой 6,4. В селе Кош-Агач повреждена школа, в некоторых районах были перебои с электричеством и водоснабжением. Подземные толчки ощутили и жители юга Кузбасса, где магнитуда составила 5,7.

Северо-Курильск восстанавливается после снегопадов. Ветер достигал 27 метров в секунду, а машины оказались под толщей снега. Сейчас последствия непогоды устраняют коммунальные службы.

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