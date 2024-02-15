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Новости

15 февраля, 13:15

Происшествия

СК по Москве организовал проверку после пожара во дворе "Известия Hall"

СК по Москве организовал проверку после пожара во дворе "Известия Hall"

Новости часа: многофункциональный офисный комплекс построят в Даниловском районе

Ограничения движения рядом с "Известия Hall" частично сняты после пожара

Спасатели ликвидировали пожар на территории здания "Известия Hall"

Пожар во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы ликвидировали

Движение транспорта ограничено на Пушкинской площади из-за пожара

Сотрудники МЧС не допустили распространение огня на здание "Известия Hall"

Пожар во дворе здания "Известия Hall" в центре столицы локализован

Движение транспорта ограничили по Путинковскому переулку из-за пожара

Два выхода станции "Пушкинская" перекрыты из-за пожара на Пушкинской площади

Столичные следователи проводят проверку после пожара во дворе "Известия Hall" на Пушкинской площади. Результаты экспертизы установят, были ли нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Пожару присвоили третий ранг сложности. Огонь охватил три строения. На площади 1,5 тысячи квадратных метров возгорание удалось локализовать, а затем ликвидировать. В тушении задействовали более 120 человек и 35 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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