СК по Москве организовал проверку после пожара во дворе "Известия Hall"

Столичные следователи проводят проверку после пожара во дворе "Известия Hall" на Пушкинской площади. Результаты экспертизы установят, были ли нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Пожару присвоили третий ранг сложности. Огонь охватил три строения. На площади 1,5 тысячи квадратных метров возгорание удалось локализовать, а затем ликвидировать. В тушении задействовали более 120 человек и 35 единиц техники.

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