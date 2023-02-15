Женщину и двух детей спасли из-под завалов в турецком Хатае после землетрясения

В Турции людей все еще находят живыми спустя 1,5 недели после землетрясений. В провинции Хатай спасатели достали из-под завалов женщину и двух детей. Они провели там 228 часов.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.