В Турции достали женщину из-под завалов спустя 227 часов после землетрясения

В Турции людей все еще находят живыми после разрушительного землетрясения, которое произошло 6 февраля. 15 февраля спасатели достали из-под завалов 74-летнюю женщину. Она провела под бетоном 227 часов. В данный момент пострадавшая находится в больнице.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

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