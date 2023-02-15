Восемь человек погибли в Таджикистане после схода лавин

Восемь человек стали жертвами снежных лавин в Таджикистане. Об этом сообщил комитет по ЧС республики.

Так, на трассе Душанбе – Варзоб снегом завалило четыре легковых автомобиля, один водитель погиб. А в результате схода лавины в городе Хорог повреждено 22 жилых дома, там погибли еще шесть человек, в том числе двое детей. При этом спасатели вытащили из-под снежных завалов девять жителей.

Еще один человек погиб в соседнем районе. Из-за мощных снегопадов опасность схода лавин сохранится до конца недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.