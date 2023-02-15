Новости часа: женщину извлекли из-под завалов спустя 222 часа после землетрясений в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Турции спасатели извлекли из-под завалов живую 42-летнюю женщину спустя 222 часа после землетрясений. Об этом сообщили СМИ.

Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новоселки в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Строительство первого участка Троицкой линии метро завершится в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.