Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Политика

Новости часа: женщину извлекли из-под завалов спустя 222 часа после землетрясений в Турции

Новости часа: женщину извлекли из-под завалов спустя 222 часа после землетрясений в Турции

Спасатели вытащили женщину из-под завалов в Турции

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Новости часа: послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00

Новости часа: ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 мм по Донецку

Российская система ПВО сбила американскую ракету AGM-88 HARM в ДНР

Кафе загорелось в деревне Островцы на Новорязанском шоссе

Новости часа: Лавров рассказал о новой концепции внешней политики России

ФСБ задержала гражданина Украины, причастного к диверсиям на Московской железной дороге

"Актуальный репортаж": в турецком Эрзине не рухнуло ни одного здания при землетрясениях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Турции спасатели извлекли из-под завалов живую 42-летнюю женщину спустя 222 часа после землетрясений. Об этом сообщили СМИ.

Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новоселки в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Строительство первого участка Троицкой линии метро завершится в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Читайте также
происшествияза рубежомполитикамэр МосквытранспортметростроительствовидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика