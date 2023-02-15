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Спасатели вытащили женщину из-под завалов в Турции

Спасатели вытащили женщину из-под завалов в Турции

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Спасатели 15 февраля вытащили из-под обломков здания женщину в Турции. Она провела там 222 часа.

Все произошло в Кахраманмараше. Известно, что женщине 42 года, ее уже передали медикам.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоЕкатерина Фоменко
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