Актриса Анна Большова признана невиновной в смертельном ДТП в Калужской области. Полиция не нашла состава преступления в ее действиях.

В деле появился новый подозреваемый, это сожитель погибшей. Возбуждено дело по статье "Оставление в опасности".

В октябре 2022 года актриса наехала на 31-летнюю женщину, вызвала ей скорую помощь, но пострадавшая скончалась. По словам ее знакомых, трагедия случилась из-за действий сожителя погибшей. Есть версия, что он оставил женщину в нетрезвом состоянии одну ночью на дороге.

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