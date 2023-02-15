Новости часа: боевика полка "Азов" задержали в Ростове-на-Дону

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Боевик нацполка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), проникший в Россию под видом беженца, задержан в Ростове-на-Дону. Об этом заявили в ФСБ.

Турции понадобится после землетрясений построить 300 тысяч новых жилых зданий. Об этом сообщили СМИ.

Трамваи начали ходить через Госпитальную площадь в Москве. Линия была закрыта с 2019 года, рассказал заммэра Максим Ликсутов.