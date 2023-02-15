Спасатели извлекли женщину из-под обломков рухнувшего здания в Кахраманмараше

В Турции под завалами зданий продолжают находить выживших. В Кахраманмараше спасатели извлекли женщину из-под обломков. Она провела под завалами 205 часов. По словам врачей, ничто не угрожает жизни спасенной, однако ей предстоит долгая реабилитация, в том числе и психологическая.

Спасатели, прибывшие в Турцию из-за рубежа, в том числе из России, завершили свою работу на месте трагедии, однако местным специалистам придется еще долго ликвидировать последствия землетрясения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.