Новости регионов: конюшни конного клуба загорелись в Сочи

В поселке, расположенном неподалеку от Сочи, загорелись конюшни конного клуба. Спасатели добирались до места почти час – поселок находится в труднодоступной горной местности. Деревянные строения полностью сгорели, но лошадей удалось спасти.

Часть города Мирный в Якутии осталась без тепла. Причина – сбой в работе газовой котельной. Там прорвало магистральную сеть, в трубах сразу начало снижаться давление, подача горячей воды в дома прекратилась. Трубопровод удалось оперативно заварить и вернуть в замерзающие здания отопление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.