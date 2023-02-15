Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Происшествия

Новости регионов: конюшни конного клуба загорелись в Сочи

Новости регионов: конюшни конного клуба загорелись в Сочи

Полицейские обнаружили несколько тайников с боеприпасами в Херсонской области

Новости мира: Бэнкси презентовал новое граффити по случаю Дня святого Валентина

Столичная полиция задержала мошенника, который продал обычную бумагу за 23 тыс долларов

"Рейд 112": таксист сбил велосипедиста в Москве

Новости часа: сотрудники МЧС РФ вернулись из Сирии после завершения поисковых работ

Пожар произошел на территории бывшего завода в Коломне

Пассажирка рейса авиакомпании "Аэрофлот" обнажилась на борту и устроила дебош

Новости часа: число погибших при землетрясениях в Турции превысило 35 тыс человек

Российские спасатели вернулись из Сирии после завершения поисково-спасательной операции

В поселке, расположенном неподалеку от Сочи, загорелись конюшни конного клуба. Спасатели добирались до места почти час – поселок находится в труднодоступной горной местности. Деревянные строения полностью сгорели, но лошадей удалось спасти.

Часть города Мирный в Якутии осталась без тепла. Причина – сбой в работе газовой котельной. Там прорвало магистральную сеть, в трубах сразу начало снижаться давление, подача горячей воды в дома прекратилась. Трубопровод удалось оперативно заварить и вернуть в замерзающие здания отопление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика