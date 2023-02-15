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Полицейские обнаружили несколько тайников с боеприпасами в Херсонской области

Полицейские обнаружили несколько тайников с боеприпасами в Херсонской области

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В Херсонской области полицейские обнаружили несколько тайников с боеприпасами. Есть версия, что найденные боеприпасы предназначались для диверсантов ВСУ.

После экспертизы криминалисты передали весь этот арсенал взрывотехникам. В одном месте заложили свыше 60 гранат и столько же взрывателей, снаряды подствольного гранатомета, четыре мины, три ручных гранатомета и выстрелы к ним. Оружие уничтожили одним взрывом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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