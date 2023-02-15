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Происшествия

Столичная полиция задержала мошенника, который продал обычную бумагу за 23 тыс долларов

Столичная полиция задержала мошенника, который продал обычную бумагу за 23 тыс долларов

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В Москве задержали мошенника из Камеруна, который продал обычную черную бумагу за 23 тысячи долларов. Как рассказали в полиции, злоумышленник вышел на доверчивого мужчину в мессенджере и рассказал ему, как легко приумножить сбережения.

Аферист заранее покрыл черной краской несколько купюр, а во время съемки эту краску смыл. Так создавалось впечатление, что обычная бумага превратилась в деньги. После фокуса камерунец предложил мужчине купить пачку черной бумаги, которая вскоре тоже должна превратиться в доллары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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