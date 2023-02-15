Столичная полиция задержала мошенника, который продал обычную бумагу за 23 тыс долларов

В Москве задержали мошенника из Камеруна, который продал обычную черную бумагу за 23 тысячи долларов. Как рассказали в полиции, злоумышленник вышел на доверчивого мужчину в мессенджере и рассказал ему, как легко приумножить сбережения.

Аферист заранее покрыл черной краской несколько купюр, а во время съемки эту краску смыл. Так создавалось впечатление, что обычная бумага превратилась в деньги. После фокуса камерунец предложил мужчине купить пачку черной бумаги, которая вскоре тоже должна превратиться в доллары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.