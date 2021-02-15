Движение по Тверской восстановили после ДТП с пятью автомобилями

Движение по Тверской восстановили после крупного ДТП, в котором столкнулись 5 машин. Все из-за одного автомобиля, который вылетел на встречную полосу.

Сообщается, что в итоге пострадали 2 человека. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.