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Новости

15 января, 23:30

Происшествия

Почти 150 участников очистки побережья Кубани обратились к медикам

Почти 150 участников очистки побережья Кубани обратились к медикам

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Почти 150 волонтеров, занимающихся очисткой береговой линии на Кубани от мазута, обратились за медицинской помощью. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, еще трем участникам работ понадобилась госпитализация.

Врачи также фиксируют отравления парами нефтепродуктов. Для быстрой помощи волонтерам и спасателям в Анапе на береговой линии развернули шесть врачебно-фельдшерских постов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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