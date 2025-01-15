Новости мира: в Нидерландах 12 человек заразились гепатитом из-за голубики

В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом из-за голубики, которую купили в сети местных супермаркетов. Двое пострадавших находятся в больницах, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Медики не исключают, что на самом деле заразиться могли сотни человек, но пока симптомы проявились не у всех. Администрация магазинов уже прекратила продажу замороженных ягод

В Алматинской области 18 автомобилей разбились в массовой аварии. Об этом сообщила местная полиция. Столкновение произошло на трассе, которая ведет в Усть-Каменогорск. Предварительная причина ЧП – густой туман. Обошлось без погибших и пострадавших. Ликвидация последствий заняла несколько часов, сейчас движение открыто.

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