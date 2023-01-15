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15 января, 23:15

Происшествия

Более 70 полицейских получили травмы в немецкой деревне Лютцерат

Более 70 полицейских получили травмы в немецкой деревне Лютцерат

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Более 70 полицейских получили травмы в немецкой деревне Лютцерат. Правоохранители столкнулись с экоактивистами.

Они протестуют против развертывания в деревне добычи угля. О таких намерениях заявила крупная энергетическая компания. По словам организации, местных жителей придется переселить.

Экозащитники решили отстоять Лютцерат. Они заняли освободившиеся дома и начали оказывать сопротивление. В субботу к деревне направились тысячи активистов, к ним также присоединилась Грета Тунберг. Полиция сообщила, что было задержано 12 протестующих и возбуждено более 150 уголовных дел.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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