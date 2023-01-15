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15 января, 22:15

Происшествия

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

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Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, снимки разрушений он опубликовал в своем телеграм-канале.

Снарядами повреждены торговые ряды на рынке, пострадавших не зафиксировали.

Ранее Гладков сообщал, что из-за постоянных обстрелов со стороны Украины в Шебекино разрушены или повреждены больше 400 жилых домов. 40% из них удалось восстановить.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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