15 января, 22:15Происшествия
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, снимки разрушений он опубликовал в своем телеграм-канале.
Снарядами повреждены торговые ряды на рынке, пострадавших не зафиксировали.
Ранее Гладков сообщал, что из-за постоянных обстрелов со стороны Украины в Шебекино разрушены или повреждены больше 400 жилых домов. 40% из них удалось восстановить.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.