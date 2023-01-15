Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья. Так, российское посольство находится в контакте с непальскими властями из-за крушения самолета. Одна из россиянок, находившаяся на борту, была беременна. Об этом сообщила ее сестра.

Самолет летел из Катманду в Покхару, но при посадке потерял скорость, завалился на левое крыло, а после рухнул на землю. Все 72 человека погибли, среди них было четверо россиян. По предварительной версии, лайнер разбился из-за технической неисправности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.