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Новости

15 января, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья. Так, российское посольство находится в контакте с непальскими властями из-за крушения самолета. Одна из россиянок, находившаяся на борту, была беременна. Об этом сообщила ее сестра.

Самолет летел из Катманду в Покхару, но при посадке потерял скорость, завалился на левое крыло, а после рухнул на землю. Все 72 человека погибли, среди них было четверо россиян. По предварительной версии, лайнер разбился из-за технической неисправности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияобществовидеоАлина Гилева
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