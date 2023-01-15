Новости часа: четыре гражданина РФ погибли в авиакатастрофе в Непале

При крушении самолета в Покхаре погибли четверо россиян. Об этом сообщил посол РФ в Непале Алексей Новиков.

Завод по производству вентиляционного оборудования построят в Некрасовке до 2028 года, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов

Более 40 тысяч москвичей посетили мероприятия по карьере в "Технограде" в 2022 году. Об этом рассказали в столичном департамент предпринимательства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

