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Происшествия

Новости часа: четыре гражданина РФ погибли в авиакатастрофе в Непале

Новости часа: четыре гражданина РФ погибли в авиакатастрофе в Непале

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

ДТП с участием двух грузовиков произошло в районе Красногорска

Четверо россиян находились на борту упавшего самолета в Непале

На борту разбившегося в Непале самолета было четверо россиян

Усэйн Болт лишился нескольких миллионов долларов

Самолет с 70 пассажирами на борту разбился в Непале

Новости регионов: человек погиб в результате пожара на рынке под Самарой

В США прошла серия мощных торнадо

При крушении самолета в Покхаре погибли четверо россиян. Об этом сообщил посол РФ в Непале Алексей Новиков.

Завод по производству вентиляционного оборудования построят в Некрасовке до 2028 года, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов

Более 40 тысяч москвичей посетили мероприятия по карьере в "Технограде" в 2022 году. Об этом рассказали в столичном департамент предпринимательства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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