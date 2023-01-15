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Происшествия

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

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Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли. по данным посольства, на борту находилось четверо граждан России. Посол России в Непале Алексей Новиков подтвердил информацию о гибели россиян.

По официальной информации, на месте крушения обнаружено не менее 40 тел погибших. На борту разбившегося самолёта ATR 72 находилось 68 пассажиров и 4 члена экипажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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