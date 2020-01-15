Родители платят миллионы рублей за изоляцию ребенка в столичной клинике

В болезненной ситуации разберутся судмедэксперты. Речь о пятилетней москвичке, которая с рождения закрыта в частной клинике. За изоляцию ребенка родители платят миллионы рублей.

При этом, как они утверждают, не имеют понятия, какие у дочери проблемы со здоровьем. Что это – чрезмерная забота или нежелание заниматься воспитанием чада?

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.