Новости мира: количество жертв теракта в Австралии увеличилось до 12 человек

Количество жертв теракта в Австралии увеличилось до 12 человек. По словам премьера Нового Южного Уэльса Криса Миннса, он был совершен против членов еврейской общины. Все произошло на пляже Сиднея во время празднования еврейского фестиваля Хануки. Одного подозреваемого ликвидировали, другого задержали.

Неизвестный открыл огонь в Университета Брауна в США во время выпускных экзаменов. Как минимум два человека погибли, еще восемь пострадали. Во основном это студенты. Один из них находится в критическом состоянии.

Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на Чемпионате мира в Дубае. В большинстве весовых категорий в решающие поединки вышли 12 российских спортсменов. Сборная России стала первой в общекомандном зачете.

