14 декабря, 16:30

Происшествия

Новости мира: количество жертв теракта в Австралии увеличилось до 12 человек

Посольство России в Австралии проверит, есть ли россияне среди жертв стрельбы в Сиднее

Пожар произошел в подмосковных Химках

Новости регионов: мощная метель накрыла Поволжье и Приуралье

12 человек погибли и 16 пострадали во время теракта в Сиднее

Специалисты убрали электрический столб с автомобиля в Люберцах

Складское здание загорелось в подмосковном Ногинске

СК опубликовал кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Специалисты убрали упавший на автомобиль электрический столб в Люберцах

Новости мира: сильное наводнение произошло в Марокко

Количество жертв теракта в Австралии увеличилось до 12 человек. По словам премьера Нового Южного Уэльса Криса Миннса, он был совершен против членов еврейской общины. Все произошло на пляже Сиднея во время празднования еврейского фестиваля Хануки. Одного подозреваемого ликвидировали, другого задержали.

Неизвестный открыл огонь в Университета Брауна в США во время выпускных экзаменов. Как минимум два человека погибли, еще восемь пострадали. Во основном это студенты. Один из них находится в критическом состоянии.

Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на Чемпионате мира в Дубае. В большинстве весовых категорий в решающие поединки вышли 12 российских спортсменов. Сборная России стала первой в общекомандном зачете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

