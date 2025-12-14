Посольство России в Австралии проверит, есть ли россияне среди жертв стрельбы в Сиднее. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, российские дипломаты постоянно находятся на связи с австралийской полицией. По последним данным, преступники открыли огонь по людям на пляже во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Погибли 12 человек, еще 29 пострадали.

