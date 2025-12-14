Новости регионов: мощная метель накрыла Поволжье и Приуралье

Мощная метель накрыла Поволжье и Приуралье. На дорогах автомобили застряли в снежных заносах, произошли десятки аварий. На трассе в Ульяновске сильная метель заблокировала несколько автомобилей. В Уфе в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта.

Пикет против блокировки игры Roblox прошел в Томске. Согласованная акция состоялась в сквере имени Высоцкого. В ней приняли участие около 50 человек. Ранее решение о запрете принял Роскомнадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.