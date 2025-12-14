Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 15:15

Происшествия

Новости регионов: мощная метель накрыла Поволжье и Приуралье

Новости регионов: мощная метель накрыла Поволжье и Приуралье

12 человек погибли и 16 пострадали во время теракта в Сиднее

Специалисты убрали электрический столб с автомобиля в Люберцах

Складское здание загорелось в подмосковном Ногинске

СК опубликовал кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Специалисты убрали упавший на автомобиль электрический столб в Люберцах

Новости мира: сильное наводнение произошло в Марокко

Новости регионов: 17 пассажирских поездов проследуют через Пензу из-за ЧП на станции Чаис

В Люберцах электрический столб упал на машину

В подмосковном Подольске ребенок попал в реанимацию из-за ремонта у соседа

Мощная метель накрыла Поволжье и Приуралье. На дорогах автомобили застряли в снежных заносах, произошли десятки аварий. На трассе в Ульяновске сильная метель заблокировала несколько автомобилей. В Уфе в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта.

Пикет против блокировки игры Roblox прошел в Томске. Согласованная акция состоялась в сквере имени Высоцкого. В ней приняли участие около 50 человек. Ранее решение о запрете принял Роскомнадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодарегионывидеоАлина Гилева

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика