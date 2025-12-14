Новости регионов: 17 пассажирских поездов проследуют через Пензу из-за ЧП на станции Чаис

17 пассажирских поездов проследуют через Пензу из-за столкновения локомотива с грузовым поездом на станции Чаис. В результате аварии на участке Куйбышевской железной дороги с путей сошли цистерны с мазутом. Площадь загрязнения составила приблизительно 750 квадратных метров.



Сильная обрушилась на Саратовскую область. Порывы ветра достигают 27 метров в секунду. На дорогах резко упала видимость. Движение транспорта на нескольких федеральных автотрассах временно ограничено до особого распоряжения. В некоторых районах области происходят перебои с электроэнергией.

