В Люберцах электрический столб упал на машину. Фонарь продолжает светить, а провода торчат из земли. Его не могут убрать уже вторые сутки.

По словам владельца машины, она обращалась уже во все аварийные службы, в управляющую компанию, администрацию города, единую диспетчерскую службу и МЧС, но решения вопроса пока нет. На вызов приезжали только полицейские. Они зафиксировали происшествие и составили протокол.

