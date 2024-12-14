Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 12:15

Происшествия

Движение оказалось полностью перекрыто на трассе М4 в сторону Москвы из-за ДТП

Движение оказалось полностью перекрыто на трассе М4 в сторону Москвы из-за ДТП

Крупное ДТП произошло в подмосковном Домодедове

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

"Московский патруль": женщина держит около 30 кошек в своей квартире на севере столицы

"Московский патруль": житель столицы угнал автомобиль возле центра "Москва-Сити"

"Московский патруль": китаянка пыталась провести в РФ свыше 300 драгоценностей

"Московский патруль": предпринимательница Битмама не признала вину по делу о мошенничестве

"Московский патруль": полицейские раскрыли схему хищения бюджетных средств

Мужчина попытался угнать автомобиль и сразу же попал в аварию у "Москва-Сити"

Новости регионов: смертельное ДТП произошло в Подмосковье

Движение оказалось полностью перекрыто на трассе М4 в сторону Москвы из-за ДТП. Авария произошла на 150 километре трассы.

Массовая авария случилась и около Домодедова – М4 также практически полностью перекрыта в направлении области. Как сообщили в подмосковном МВД, на участке с 33 по 36 километр трассы произошло сразу шесть аварий с участием 13-ти автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика