Движение оказалось полностью перекрыто на трассе М4 в сторону Москвы из-за ДТП. Авария произошла на 150 километре трассы.

Массовая авария случилась и около Домодедова – М4 также практически полностью перекрыта в направлении области. Как сообщили в подмосковном МВД, на участке с 33 по 36 километр трассы произошло сразу шесть аварий с участием 13-ти автомобилей.

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