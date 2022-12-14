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Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках

Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках

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Следственный комитет заявил, что задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Он будет проходить по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кто именно задержан, не уточняют, но в СМИ появилась информация, что это ответственный за пожарную безопасность в гипермаркете. Ранее были задержаны прораб и сварщик.

По версии следствия, 9 декабря в OBI проводились сварочные работы. От искр загорелись паллеты с товаром, а через некоторое время огонь охватил все здание. Погиб охранник, на которого рухнула конструкция. Гипермаркет почти полностью выгорел.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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