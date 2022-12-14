Следователи РФ осмотрели место украинского ракетного удара по центру Донецка

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место нового обстрела Донецка. На этот раз ракеты прилетели в Ворошиловский район.

Следователи зафиксировали прямые попадания в многоквартирные дома и опросили пострадавших. Предполагается, что обстрел вели из систем БМ-21 "Град", но точно ответит судебная баллистическая экспертиза.

Удар по городу украинские войска нанесли около 18:00. Снаряды упали рядом с автостанцией "Крытый рынок". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.