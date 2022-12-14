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Экстренные службы начали устранять аварию на канализационном коллекторе в Щелкове

Экстренные службы начали устранять аварию на канализационном коллекторе в Щелкове

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В подмосковном Щелкове экстренные службы в данный момент устраняют аварию на коллекторе возле платформы Загорянская. Там работают 10 единиц техники и 30 человек.

По этому коллектору идут стоки из Королева на межрайонные очистные сооружения. Только теперь все это выливается прямо на дорогу. Местные власти предупредили, что из-за аварии перекрыт участок улицы Калинина от железнодорожного переезда станции Загорянская до поворота на Образцово.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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