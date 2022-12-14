Новости мира: 25 тыс человек вышли на протесты в Перу

В Перу 25 тысяч человек протестуют из-за отстранения от должности президента Педро Кастильо, которого арестовали по обвинению в коррупции. Об этом в интервью местной радиостанции сообщил министр внутренних дел страны Вилли Уэрта. Он уточнил, что в столкновениях с митингующими были ранены 44 полицейских. По его словам, к настоящему времени известно о пяти погибших и семи задержанных.

В Бразилии тоже прошли протесты на фоне президентского скандала. Противники политика Лулы да Силвы, который выиграл президентские выборы, столкнулись с силовиками. Митингующие жгли автомобили и громили столичные улицы. Однако не менее яростны и их оппоненты – накануне очередные протесты сторонников проигравшего выборы лидера закончились столкновениями с силовиками и вандализмом.

В столице Конго из-за ливня погибли до 100 человек. Об этом сообщили СМИ. Стихия в ночь на 14 декабря парализовала движение в столице страны с населением больше 15 миллионов человек. В различных частях мегаполиса из берегов вышли реки, на ряд городских районов обрушились оползни.

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