Отец подрывника из Серпухова попросил прощения за поступок сына

Отец юноши, устроившего взрыв в гимназии на территории монастыря в Серпухове, извинился за поступок сына.

Он признался, что очень тяжело переживает случившееся. Мужчина пьет таблетки и пытается отойти от случившегося.

По словам соседей, семья юноши была спокойной и неконфликтной. А бывший ученик гимназии был обычным парнем, за ним не было замечено ничего странного.

Тем временем следователи продолжают выяснять мотивы молодого человека. Сам он находится в реанимации, допросить его пока нельзя.

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